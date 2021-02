Sneeuw- en wintervermaak

Ondanks de harde en koude oostenwind trok menigeen er zondag op uit om een wandeling door de sneeuw te maken. Na vele jaren was er eindelijk weer eens een echte winterse dag. Door de harde wind waren er her en der sneeuwduinen ontstaan. Mooie plaatjes konden van de sneeuw gemaakt worden.

Aan de haven was het een spectaculair gezicht doordat de golven over het havendijkje heen sloegen. Kinderen waren aan het sneeuwballen gooien en gleden met hun slee van het dijktalud bij de Kathammerstraat. Dat was voor de jeugd topvermaak. Jammer genoeg was het geen plaksneeuw, zodat er geen sneeuwpoppen van gemaakt konden worden.

Voor de medewerkers van de gemeente was het aanpoken geblazen om pekel te strooien en de wegen met de schuifwagens berijdbaar te maken. Door de aanhoudende sneeuwval ging dit werk de hele dag door.