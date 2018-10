Spandoeken over nieuwe Zeestraat-indeling

Op de Julianaweg (tegenover De Amvo) en in de Zeestraat, zijn aan hekken grote spandoeken bevestigd. Hierop kan men een artist impressie zien van hoe de Zeestraat en het Europaplein er uit komen te zien. Na het aanleggen van een nieuw riool is het plein nu weer opengebroken voor de aanleg van leidingen.

Ondanks de werkzaamheden en het opengebroken wegdek, kunnen auto’s toch (zij het met moeite) nog doorrijden. De omleidingen worden met borden aangegeven. Het is nog een tijdje doorbijten geblazen, maar de reconstructie van de Zeestraat is nu in volle gang. Het komt er in ieder geval heel mooi uit te zien.