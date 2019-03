Column

Sparen voor je (klein)kinderen, hoe pak je dat aan?

Het openen van een spaarrekening voor een jong of pasgeboren kind is een populair cadeau onder familieleden. Hoewel je het niet direct kan uitpakken, is het natuurlijk prachtig als je later iets kunt geven op een moment dat het nodig is. En hoe mooi is het als deze verrassing daadwerkelijk een verschil kan maken? In deze column leg ik uit hoe je verantwoord een mooi bedrag kan opbouwen voor iemand die je dierbaar is.

Waarom beleggen voor kinderen?

Vorige maand heb je kunnen lezen hoe je door langdurig te beleggen optimaal kunt profiteren van het rendement-op-rendement-effect. Doordat het rendement dat is behaald in eerdere jaren ‘opstapelt’, ontstaat een sneeuwbaleffect waardoor het vermogen in een groeiend tempo toeneemt. In deze column stip ik nóg een belangrijk voordeel van langdurig belegen aan: hoe langer de beleggingshorizon, des te groter de kans op een mooi rendement. Omdat het vermogen op een kinderrekening vaak jarenlang niet wordt opgenomen, is beleggen uitermate geschikt voor dit doeleinde.

Zonder risico, geen rendement

“Let op: aan beleggen zijn risico’s verbonden, uw beleggingen kunnen minder waard worden” Deze zin kom je (hopelijk) vaak tegen wanneer je informatie inwint over beleggen. Hier staat tegenover dat je vermogen ook meer waard kan worden. Voor een hoger risico (lees: sterkere koersschommelingen) mag je uiteindelijk ook een hoger rendement verwachten. Een spaarrekening kent daarentegen geen schommelingen. De rentevergoeding voor sparen is dan ook laag. Zo laag zelfs dat je er – rekening houdend met inflatie – op achteruit gaat.

Vergroot je kans op een mooi rendement

Wil de kans op een mooie toekomstige schenking vergroten? Beleg je geld dan zo lang mogelijk. Zoals gezegd kunnen koersen van dag tot dag flink fluctueren, maar word je hier op de lange termijn voor beloond met een hoger rendement. Bekijk je de koersen niet elke dag maar eens per jaar, dan nemen de zichtbare koersschommelingen aanzienlijk af. Hoe langer de tijd tussen de pijlmomenten, des te rustiger je koersen rond het gemiddelde ziet bewegen. Door langere tijd te beleggen vergroot je dus de kans om het verwachte rendement te behalen.

Hoe pak je dit aan?

Naast een lange beleggingshorizon is het van essentieel belang dat je beleggingsportefeuille zorgvuldig wordt samengesteld. Wanneer je hier zelf de tijd of kennis voor mist, dan kun je dit uitbesteden bij bijvoorbeeld een vermogensbeheerder. Dat je zeer vermogend moet zijn om een beleggingsrekening te (laten) openen is een misvatting. Sparen voor kinderen kan bij ons tegenwoordig vanaf een inleg van 5.000 euro. Neem voor meer informatie gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

Jaap Steur

Portfoliomanager bij Care IS en Axento vermogensbeheer

Tel.: +31 (0)299 720 961

Mgr. C. Veermanlaan 1G

1131 KB Volendam

www.care-is.nl