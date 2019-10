Spoed- en avondklus met bestraten Milieustraat

De stratenmakers van Hennephof en Jonk zijn maandagmiddag om 16.00 uur gestart met een spoed- en avondklus. De toegangsweg vanaf de Julianaweg naar het Vuilinzamelstation en de Milieustraat van de gemeente, moet herbestraat worden.

Omdat overdag de auto’s af en aan rijden om vuilnis af te leveren, moet de werf bereikbaar blijven. Dit kan via het stelconplatenpad naast het pand van Carré Wonen. In delen van steeds 250 m2 wordt het wegdek aangepakt. Er wordt ’s avonds gewerkt zodat er zo min mogelijk overlast is voor de medewerkers van de afvalverwerking.

Als het donker is, worden er twee lichtmasten geplaatst, zodat er toch doorgewerkt kan worden. Volgens Patrick Leeflang gaat het lukken om de Milieustraat nog vóór het aankomende weekend herbestraat te krijgen. Er wordt met man en macht aan gewerkt.