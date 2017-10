Sponsorloop van de Petrusschool en Zuidwester in het park

Donderdag werd een sponsorloop gehouden door de leerlingen van de Petrusschool en de Zuidwester voor een project in Kenia. De kinderen liepen rondjes over het plein van de Petrusschool of om de ijsbaan in het Boelenspark voor het Manda-project in Zuid-Kenia.

Zij hebben sponsors gezocht bij familie en bekenden. Met de opbrengst wil Stichting Manda een tweede watertoren bouwen in Kenia. Juf Clazien gaat in de herfstvakantie naar Manda in Zuid-Kenia om er een primary-school te bezoeken en een school voor beroepsonderwijs.

De organisatie van de sponsorloop voor het project was in handen van Juf Clazien en haar man Cor Veerman, die na afloop lamme handen hadden van het stempelen van de stempelkaarten.