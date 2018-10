Op 5, 6 en 7 oktober vindt het Veerman’s Grand Gala d’Interieur plaats met spetterende acties en kortingen tot wel 50%.

Staatssecretaris Mona Keizer opent Grand Gala d’Interieur

Veerman Wooncentrum viert haar 100-jarig bestaan. Op 5, 6 en 7 oktober vindt het Veerman’s Grand Gala d’Interieur plaats met spetterende acties en kortingen tot wel 50%. Vrijdag om 17.00 uur was de opening van dit event, dat druk bezocht werd.

Mona Keizer, de Staatssecretaris Economische Zaken, was naar de Julianaweg gekomen om de familie Veerman te feliciteren met het 100-jarig jubileum van de zaak. Zij hield een toespraak en knipte het lint door voor de opening van het Woonhuis van de Toekomst in de showroom.

Zaterdag en zondag is het Grand Gala d’Interieur nog te bezoeken bij Veerman Wooncentrum. Er zijn verschillende stands met proeverijen, juwelier Piet Schilder, Dusseldorp MINI Hoorn en live muziek.