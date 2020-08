Start volgende fase wegwerkzaamheden busbaan Zeddeweg

Aan de Zeddeweg-N517 die Volendam verbindt met Katwoude wordt al enige tijd gewerkt. De busbaan langs de N517 wordt verlengd om de doorstroming van het busverkeer te verbeteren. Ook vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats.

De N517 is de provinciale weg die Volendam verbindt met de N247 bij de Zedde (Katwoude). In samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam verlengt de provincie Noord-Holland de busbaan met 500 meter om de doorstroming te verbeteren. Daarnaast maakt de provincie de N517 veiliger en voert groot onderhoud uit.

De planning is dat eind dit jaar de wegwerkzaamheden afgerond zullen zijn. Het fietspad is al enige tijd hier afgesloten en zal verlegd worden. Fietsers worden omgeleid via de oversteek bij de waterzuiveringsinstallatie.