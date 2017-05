Startschot van schoolproject “Op de fiets even niets”

Donderdagmorgen werd in De Blokwhere het startschot gegeven van de actie “Op de fiets even niets”. Het is een initiatief van de Verkeersouders Volendam in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Het doel is de kinderen van groep 7 en 8 bewust te maken van de gevaren van telefoongebruik en WhatsAppen op de fiets.

Carola Vossen van VVN verzorgde de lessen voor de jongens en meiden van groep 7 (van Juf Kayleigh Molenaar) en groep 8 (Alyssa Bond). Dit ging met het vertonen van filmpjes over “Veilige Feitjes”.

Er was uitleg over de gevaren van WhatsAppen tijdens het fietsen en aan de hand van stellingen gingen de groepjes in de klas aan de slag. Het project zal ook op andere basisscholen plaats gaan vinden.