Stationsstraat met paaltjes afgesloten

Donderdag is de Stationsstraat met paaltjes afgesloten voor het autoverkeer. Deze winkelstraat is nu alleen door voetgangers en fietsers te bereiken via de afrit bij de Zeestraat en via het bruggetje naar de Edammerweg.

Tot groot ongenoegen van de winkeliers is de Stationsstraat nu afgesloten. Met name bij de Nieuwe Bakkerij “2IN1” was men “not amused” door deze wegafzetting. Tom Janes kan de auto waarmee de bestellingen rondgebracht worden, niet meer via de Stationsstraat naar de Zeestraat rijden. Dat betekent dan achteruit rijden en vervolgens via de W.J. Tuijnstraat en Dwarsstraat de weg vervolgen.

En dat vindt hij een heel gedoe. Omdat er te weinig parkeergelegenheid is voor de omwonenden van deze woonwijk in de Oude Kom, is de Stationsstraat nu met paaltjes afgesloten zodat toeristen hier niet meer in kunnen rijden en hun auto er parkeren.