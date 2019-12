Stef Veerman mascotte van FC Volendam

De 7-jarige Stef Veerman, die woont op het Pinkewad, was vrijdagavond de mascotte van FC Volendam tijdens de wedstrijd tegen MVV. Zijn ouders Wouter Veerman en Janine de Boer en broer Daan waren ook present in het Kras-stadion.

Ze beleefden een topavond, want Volendam pakte de periodetitel na de 4-1 zege. Samen met scheidsrechter Mulder liep Stef het veld op waarbij de wedstrijdbal werd opgepakt en hij meehielp met de toss.

Na afloop huldigde de mascotte de ‘Man of the Match’ en dat was verdediger Noa Fadiga, die een bos bloemen van Ron Bloemenweelde en een dinerbon van Café De Dijk kreeg aangeboden. Jelle Duin is de favoriete speler van FC Volendam van de mascotte en Dusan Tadic van Ajax vindt hij de beste speler van allemaal. Zelf voetbalt Stef bij de RKAV Volendam.