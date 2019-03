Steile Bank blank door lek in waterleiding

Donderdagmiddag rond 14.45 uur vonden graafwerkzaamheden plaats op de Steile Bank, nabij winkelcentrum De Stient. Hierbij werd de waterleiding geraakt, zodat er een groot gat in ontstond.

Grote hoeveelheden water stroomden uit het lek naar buiten zodat de toegangsweg naar het parkeerterrein van De Stient bijna helemaal blank kwam te staan. Zo’n drie kwartier had het wassende water vrij spel. Door medewerkers van Liander werd de weg afgezet en graafwerk verricht om bij het lek in de waterleiding te kunnen komen. De schade werd hersteld en na een uur kon de uitgegraven kuil weer opgevuld worden met zand. Het autoverkeer moest gedurende de werkzaamheden een stuk omrijden omdat de Steile Bank afgesloten was met pionnen.