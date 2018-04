Sterkip-productie tijdelijk op het Slobbeland

Vanwege de verbouwing van Poelier De Sterkip in de Plutostraat, moest een deel van de productie tijdelijk verhuizen naar het Slobbeland. Sinds januari wordt hier een groot deel van de kipspecialiteiten bereid in de keuken van het recreatiecentrum.

Met een auto worden de kant-en-klare gerechten naar de tijdelijke noodwinkel naast het parkeerterrein achter De Sterkip vervoerd. Maandag 16 april kunnen Jan de Boer, Mike Peerdeman, Frank Sier en Robert Plat weer terecht in de nieuwe productieruimte aan de Plutostraat, want deze komt op 16 april gereed. Ze hadden vier maanden een gastvrij onthaal op het Slobbeland. Maar in de nieuwe productie zal het heel wat prettiger werken zijn met veel meer ruimte. De totale verbouwing van De Sterkip komt op 1 mei klaar.