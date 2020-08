Stralende slotdag van het Zomerkamp

Er was voor de jeugd weer van alles te beleven tijdens de laatste dag van het Zomerkamp. Om 9.00 uur ging de dag weer van start voor de 353 kinderen. Op het terrein van zwembad De Waterdam werden ballenbanen in elkaar getimmerd, stond een stormbaan en konden de jongens en meiden surfen over het water in het grote zwembad.

Ernaast bij “Boule Lef” werd jeu de boule gespeeld door de groepen o.l.v. leden van de jeu de boulesvereniging. Achter de oude sporthal De Seinpaal werd gedanst in spelvorm. Bij Tennisvereniging Dijkzicht was er een padeltoernooi en tennissen.

Verder was er sportief vermaak op het grasveld achter Sportschool Atlas in de Gravelandstraat. ’s Avonds was er nog een bingo op zwembad De Waterdam en konden de jongeren vrij zwemmen. Een mooi slot van de geslaagde 3-daagse kampweek.