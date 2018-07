Strandje bij het Marinapark wordt druk bezocht

Naast het Marinapark ligt bij de camperstalling en het parkeerterrein een zandstrandje waar men een schitterend uitzicht heeft op het Markermeer. Niet alleen door toeristen, ook door eigen ingezetenen wordt dit recreatiegebied druk bezocht. Vooral met de tropische temperaturen van de laatste dagen was het een drukte van belang. Gezinnen kunnen er heerlijk recreëren, want het water is hier niet diep en loopt geleidelijk af.