Stroomstoring in Jozefstraat

In de Oude Kom van Volendam zijn al vele straten afgesloten vanwege diverse werkzaamheden. Voor de automobilisten is het om moedeloos van te worden, want er zijn talloze omleidingen. Daar kwam vrijdag ook nog de Jozefstraat bij.

Hier was een stroomstoring en een gat moest gegraven worden nabij de Bootsmansteeg om het defect te verhelpen. Door medewerkers van Liander werd het werk uitgevoerd. Om er toch voor te zorgen dat er voor de omliggende huizen, winkels en Jozefschool stroom was, werd tijdelijk in de C.J. Conijnstraat een aggregaat neergezet. Het herstel van de stroomleiding nam de hele dag in beslag.