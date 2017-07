Struiken bedekt met een laag spinnenwebben

Bij het begin van het Edammerpad, op de T-splitsing met de Julianaweg, zijn enkele struiken helemaal bedekt met een doorzichtige laag. Het lijkt wel of hier een laag plastic over heen getrokken is.

Maar in werkelijkheid zijn het spinnenwebben. De spinnen zullen er heel wat werk aan hebben gehad om de laag spinnenwebben over de takken en bladeren te spinnen. De Puit, die hier vlakbij dagelijks zittend op het bankje uitkijkt over de drukke nering op de Julianaweg, kon vertellen dat dit zeker niet het werk van één spin geweest kan zijn.

We konden er in ieder geval een toch wel opvallend natuurplaatje van maken. Vooral met de morgendauw valt het grote spinnenweb bijzonder op bij dit drukke punt in Volendam.