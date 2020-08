Piet jaagt zijn droom na in Oostenrijk, Jacqueline in Volendam

Studio Foto Blaauw maakt doorstart

Al ruim veertien jaar is Studio Foto Blaauw een begrip in Volendam. Voor alles dat met fotografie te maken heeft, ben je bij Piet Blaauw (60) en Jacqueline ten Have (40) aan het juiste adres. Of je nu op zoek bent naar een authentieke fotolijst, je een workshop fotografie wilt volgen of je juist wilt leren hoe je foto’s het mooiste kunt bewerken, bij Studio Foto Blaauw is alles mogelijk. Hoewel de populaire studio achter de schermen een grote verandering doormaakt, zullen klanten dezelfde kwaliteit aangeboden krijgen als die ze altijd al gewend waren. Op 1 september aanstaande draagt Piet het stokje definitief over aan Jacqueline, om vervolgens zijn langgekoesterde droom na te jagen.

Door Kevin Mooijer

Piet Blaauw en Jacqueline ten Have zijn onderhand niet meer weg te denken uit de lokale fotografiewereld. ,,Veertien jaar geleden begon ik de studio in Volendam aan de Prins Bernhardlaan”, licht de Monnickendammer toe. ,,Voor die tijd had ik al fotostudio’s gehad in Amsterdam-Noord en Monnickendam, maar ik was op zoek naar een grotere ruimte. Veel van mijn klanten kwamen uit Volendam, dus toen deze ruimte op mijn pad kwam, was de knoop snel doorgehakt.”

Direct na opening van de studio in Volendam ging Jacqueline ten Have aan de slag ter ondersteuning van Piet. ,,Ik begon als parttimer bij de gloednieuwe fotostudio, maar dat werd al gauw een fulltime functie”, herinnert Jacqueline zich. ,,Inmiddels ben ik al acht jaar mede-eigenaar van Studio Foto Blaauw. Het kan vreemd lopen.”

Het door de wol geverfde duo staat momenteel voor de grootste verandering die ze in het veertienjarige bestaan van de studio hebben doorgemaakt. ,,Jacqueline heeft me onderhand op alle vlakken ingehaald”, lacht Piet. ,,De tijd is voor haar aangebroken om de studio alleen te gaan runnen. Ik kan me geen waardiger opvolger voorstellen dan Jacqueline.”

Op 1 september vertrekt Piet naar Oostenrijk om zijn leven daar voort te zetten. ,,Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik nog een keer een carrière-switch zou moeten maken”, aldus de zestigjarige fotograaf. ,,Ik wil voorkomen dat ik straks op mijn sterfbed lig en spijt heb omdat ik mijn hele leven hetzelfde heb gedaan. Vandaar dat ik een woning en drie appartementen in het pittoreske Bad Kleinkirchheim gekocht heb. De appartementen ga ik verhuren en de woning zal ik zelf betrekken. Ik woon volgende maand dus in een prachtig, natuurrijk gebied, vlak bij een indrukwekkende skipiste. Hoe mooi wil je het hebben?”

Uiteraard verliest Piet zijn grote passie niet uit het oog. ,,De fotogenieke omgeving waar ik kom te wonen, biedt een mooie kans om fotografiecursussen aan te bieden voor de Nederlandse markt. De cursussen zullen een week duren en kunnen in combinatie met de huur van een comfortabel appartement geboekt worden. Dat kan natuurlijk ook los van elkaar, maar die plannen worden binnenkort uitgerold. De websites worden momenteel gebouwd. Geïnteresseerden kunnen vooralsnog mijn Facebookpagina Piet Blaauw in de gaten houden voor updates.”

Vanaf 1 september gaat Jacqueline de studio zonder Piet runnen. ,,Het deels nieuwe team en ikzelf kunnen niet wachten om Volendam en omstreken van waardevolle foto’s en educatieve cursussen te voorzien. Vanwege het coronavirus hebben we helaas nog even moeten wachten met het inwerken van de nieuwe krachten, maar zeer binnenkort kunnen we gelukkig starten.” Zoals men gewend is zal de naam van Studio Foto Blaauw ongewijzigd blijven. ,,Het is natuurlijk een vertrouwde naam waar de mensen bekend mee zijn, dus ik zie geen reden om de naam van de studio te wijzigen.”

Onder leiding van Jacqueline zal de fotostudio wat subtiele innovaties doorvoeren, te beginnen met een gloednieuw online fotobewerkings- en ontwikkelingssysteem. ,,Sinds kort bieden we de mogelijkheid om online, vanaf je mobiele telefoon foto’s te bewerken en bij ons af te laten drukken. Je kunt gewoon thuis, vanuit je luie stoel, inloggen in ons systeem en gebruik maken van de bewerkingstools en professionele printer.”

Het gebruiksvriendelijke systeem biedt de mogelijkheid om via de website www.shops.photoprintme.com (of onderstaande QR-code) in te loggen. ,,Je selecteert de foto’s die je wilt laten afdrukken, stuk voor stuk kun je de foto’s nog zoals je bijvoorbeeld van Instagram gewend bent bewerken, je kiest een afdrukformaat en je klikt op ‘afdrukken’. Vervolgens staan de foto’s in onze nieuwe printer. Wij drukken je foto’s dan in hoogwaardige kwaliteit af. Zo zijn de wachtrijen voor de oude printer verleden tijd. Het is nu alleen nog een kwestie van even de foto’s ophalen in de winkel.”

,,Klanten verlaten onze studio altijd met een glimlach. Dat vind ik het mooiste aspect van mijn baan. Wij handelen niet in materiaal, maar in herinneringen. Het kunnen positieve of emotionele aandenkens zijn. De foto’s die mensen bij ons laten maken of afdrukken zijn belangrijk voor hen. Daarom zorgen wij dat we de best mogelijke service bieden.”

Studio Foto Blaauw biedt een breed assortiment aan services. ,,Men kan bij ons terecht voor portretfotografie, trouwerijenfotografie, pasfoto’s, fotografiecursussen voor beginners en voor gevorderden, masterclasses, schoolfotografie, productfotografie, evenementenfotografie, privécursussen, fotobewerkingscursussen met programma’s als Photoshop en Lightroom, we bieden hulp en workshops voor bedrijven om hun social media een meer professionele uitstraling te geven en we verkopen fotolijsten in alle soorten en maten. Daarnaast hebben we een computergestuurde passe-partout snijmachine. Deze snijdt ieder gewenst passe-partout en biedt tevens de mogelijkheid om teksten mee te drukken. Op deze manier maak je een fotolijst of fotocadeau nog persoonlijker.”

Jacqueline kijkt uit naar het nieuwe hoofdstuk in de fotostudio. ,,Op dit moment vind ik het vooral heel spannend om het zonder Piet te moeten gaan doen, maar ik heb er zeker zin in. Het nieuwe team brengt natuurlijk een hoop positieve energie met leuke vernieuwingen en een andere kijk op bepaalde ontwikkelingen. We gaan zorgen dat Studio Foto Blaauw een mooie update door gaat maken.”

Zoals men gewend is zal de Monnickendamse vooral als fotografe en bewerker blijven werken, maar daarnaast gaat ze haar tijd besteden aan het inwerken van het nieuwe team. ,,De klanten kunnen dezelfde kwaliteit verwachten als die ze altijd al van ons gewend waren.” Ze lacht: ,,Piet gaat zijn droom najagen in Oostenrijk, maar Volendam is nog lang niet van mij af.”

Foto: Marco Bakker