Super geslaagde Nederlandse Feestavond in de Jozef

De Jozef was zaterdag goed gevuld tijdens de Nederlandse Feestavond. Deze was in de stijl van de toppers. Naast vele Hollandse hits werden ook enkele krakers gespeeld van Abba, The Cats, Neil Diamond, etc. De avond werd geopend door J-Nius.

Deze feestband maakte er weer een waar feestje van en de topplaten werden luidkeels meegezongen door het uitzinnige publiek. Het was een mooie opwarmer voor het verdere programma. Er was een gast-optreden van Kevin Koning en de slotsessie voor Trammeland.

Natuurlijk stonden ook de kermishits van de band op het repertoire. Er heerste een kermissfeertje in de zaal en de Nederlandse Feestavond was een knaller van de eerste orde. Het publiek ging uit z’n dak.