Sushi Vandaag gevestigd aan de Edammerweg

Drie maanden geleden openden Alex en Dylan aan de Edammerweg 4 Sushi Vandaag Volendam. Ook in Purmerend, aan het Venediën 38, is Sushi Vandaag al vele jaren gevestigd en heeft tot in de wijde omtrek een goede naam opgebouwd.

Omdat Purmerend en Volendam dicht bij elkaar liggen, proberen zij het sinds kort met twee vestigingen in deze regio. Er is een groot assortiment sushi’s met wel 10 verschillende soorten met ingrediënten van verse vis, garnalen, avocado, gefrituurde kip, geflambeerde kaas, etc. Ook kunnen gemixte menu’s samengesteld worden.

Sushi Vandaag Volendam is 7 dagen per week geopend. De super lekkere visgerechten kunnen zowel bezorgd of afgehaald worden. Dat kan per telefoon 0299-406381 of via de website: www.sushivandaag.nl