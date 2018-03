Telecombinatie Volendam nu gevestigd in De Stient 11B

Sinds vorige week maandag is de winkel van Telecombinatie Volendam geopend in winkelcentrum De Stient 11B. De bekende telecomwinkel van Joop Bouwman was 13 jaar lang in de Stationsstraat gevestigd. Al eerder waren er plannen om naar De Stient te verhuizen, maar dat ging 2 jaar terug niet door. Nu had Joop Bouwman de mogelijkheid om het pand in De Stient te kopen.

Mede doordat de bereikbaarheid in de Oude Kom te wensen overlaat en het assortiment uitgebreid moest worden, is Telecombinatie Volendam verhuisd. Qua winkeloppervlakte is men er 25 m2 op vooruit gegaan en de zaak is nu op een toplocatie gevestigd. Voor De Stient is het een verrijking van het winkelbestand. Het is een prachtige en ruime zaak geworden.