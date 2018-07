Telecombinatie Volendam nu ook verkooppunt Nederlandse Loterij

Sinds enkele maanden is Telecombinatie Volendam gevestigd op een toplocatie aan De Stient 11B. De hoofdmoot in de zaak van Joop Bouwman blijft natuurlijk de verkoop van mobiele telefoons, etc.

Nieuw erbij gekomen is de verkoop van loten van de Nederlandse Loterij. Bij Telecombinatie Volendam kan men dus ook terecht voor loten van de Staatsloterij, Toto, Lotto, Euro Jackpot en Lucky Day. Bij de entree van de fraaie en ruime zaak is de verkoopbalie van de Nederlandse Loterij opgesteld. Verder kan men bij Telecombinatie Volendam terecht voor een gratis energiecheck, zodat men op de goedkoopste manier in de woning stroom en gas geleverd kan krijgen. Het team is uitgebreid, naast Joop Bouwman en Kees Schilder is nieuw erbij gekomen Stefan van Nierop.