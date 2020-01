Telegraaf abonnement voor Volendammers

Nog geen vast krantenabonnement? Bij de Telegraaf kun je verschillende abonnementen afsluiten en genieten van een krant. Zo ben je dagelijks op de hoogte van het nieuws uit binnen- en buitenland.

Ook het sport- en financieel nieuws krijg je dagelijks op de mat. Bij de Telegraaf kun je uit diverse abonnementen kiezen die stuk voor stuk aantrekkelijk zijn geprijsd. Hier vind je een overzicht van de aanbiedingen.

Deze abonnementen kun je afsluiten

Je hebt bij de Telegraaf de keuze uit een drietal abonnementen. Je kunt de krant zes dagen in de week door de brievenbus krijgen, maar ook alleen de zaterdag. Zo lees je de krant op je gemak aan de keukentafel of lekker op de bank. Verder heb je ook de mogelijkheid om je krant digitaal te krijgen. Zo kun je de krant via je iPad, tablet of smartphone lezen wanneer dat jou uitkomt. De volgende abonnementen zijn mogelijk:

Abonnement Compleet

Abonnement Zaterdag +

Abonnement Digitaal

Abonnement Compleet: 6 dagen de krant

Met dit abonnement kun je de hele week genieten van een krant. Elke ochtend valt de krant op de mat met al het binnen- en buitenlandse nieuws, maar ook financieel nieuws, sport en entertainment. Voor een abonnement van 1 jaar betaal je bij de Telegraaf met de aanbieding €5,65 per week. Je hebt daarbij ook dagelijks digitaal toegang tot de krant. Je kunt ook kiezen voor een twee- of driejarig abonnement. De prijzen zijn voor een tweejarig abonnement hetzelfde, maar voor een driejarig abonnement betaal je wekelijks €4,27.

Zaterdag +: In het weekend genieten

Met een zaterdagkrant kun je ook in je weekend op de hoogte blijven van het nieuws. Op je vrije zaterdagochtend heb je alle tijd om de krant te lezen. Je leest niet alleen het laatste nieuws, maar ook verdiepende artikelen en leuke extra’s. Zo zit iedere zaterdag het Vrouw-magazine bij de krant. Daarnaast is de krant ook 24/7 digitaal beschikbaar. Het Zaterdag + abonnement is momenteel verkrijgbaar voor slechts €3,07 per week wanneer je kiest voor een abonnement van één jaar. Bij een driejarig abonnement betaal je €2,62 per week.

Telegraaf Digitaal: de krant op je tablet

Geen krant door de bus maar wel op de hoogte blijven van het nieuws? Dan kun je ook kiezen voor het digitale abonnement. Je ontvangt dagelijks de krant digitaal op je smartphone, tablet of computer. Hier kun je op je gemak de krant doorbladeren. Zo ben je dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws. Een digitaal abonnement sluit je met een aanbieding af voor €2,18 per week bij een eenjarig abonnement. Een driejarig abonnement kost €1,77 per week.

De Telegraaf: krant van Wakker Nederland

De Telegraaf is al jaren een begrip in Nederland. Deze krant valt in de vroege ochtend door de bus en is dus echt een krant voor de mensen die vroeg op staan. Zo heb je voordat je naar je werk gaat nog even de tijd om de krant te kunnen lezen. Waarom de Telegraaf lezen? De krant houdt je op de hoogte van het laatste nieuws. Daarnaast kun je ook rekenen op een heldere berichtgeving. Verder wordt de krant enorm gewaardeerd door haar lezers. En daar kun jij er ook een van zijn! Welk abonnement spreekt jou het meest aan? Met de aanbiedingen kun je heel voordelig een abonnement afsluiten.