Tentenbouwers op de Kaper en omgeving

Op de Kaper en omgeving op het middengebied wonen zeker weten veel toekomstige bouwvakkers. Elke keer als er een schoolvakantie is, gaan de jongens op pad om pallets te verzamelen waarvan ze tenten maken. Vorige week was er weer een grote tent van houten pallets in elkaar getimmerd op de groenstrook naast de Kaper.

Het is onschuldig vermaak voor de jongens, want wat is er nu mooier voor de jeugd dan bouwen. Dat kon men erg goed merken vlak voor de verkiezingen van de gemeenteraad, toen door het CDA een groot timmerkamp werd opgezet op de camping op het Slobbeland.

Daar deden een paar honderd kinderen aan mee en ze vonden het fantastisch. Nu wordt er op het middengebied een tent getimmerd.