Tentenbouwers op houtjacht

Jong geleerd, oud gedaan, is een bekend gezegde. Volendammers zijn een bouwlustig volkje en dit zit er al vroeg in bij de jeugd. Hier moeten uiteindelijk de toekomstige bouwvakkers uit vandaan komen.

Woensdagmorgen kwamen we in het Boelenspark een groepje vrienden tegen die met een trapkarretje rondreden. Zij waren namelijk op houtjacht voor de bouw van een tent. In de “laadbak” lagen planken en pallets. Deze werden naar een geheime bouwlocatie in het Boelenspark gereden waar de jongens hun clubhuis gingen bouwen. Onschuldig vermaak natuurlijk, maar lang zal een tent niet in het park mogen blijven staan, want dat is namelijk verboden.