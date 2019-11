The Cats topleverancier in Evergreen Top 1000

Aanstaande maandag is het weer zover. De jaarlijks terugkerende Evergreen Top 1000 op Radio 5 is van maandag 25 tot en met vrijdag 29 november dagelijks tussen 6.00 uur ’s ochtends en 20.00 uur ’s avonds te horen. Onder muziekliefhebbers staat de Evergreen Top 1000 bekend als de beste hitlijst van het jaar. Volendam levert een flinke bijdrage met maar liefst 24 hitnoteringen.

Door Kevin Mooijer

The Cats hebben het zelfs zo ver geschopt dat ze na respectievelijk the Beatles, Elvis Presley en the Rolling Stones de grootste leveranciers van evergreens zijn. The Cats zijn verantwoordelijk voor een indrukwekkende twintig noteringen in de mooie lijst. Frontman Piet Veerman levert solo zijn bijdrage aan de lijst met het bekende Sailin’ Home en de BZN maakt de Volendamse lijst af met een drietal liedjes. Het merendeel van de Cats liedjes is flink gestegen ten opzichte van vorig jaar. Negentien van de twintig Cats-hits stonden vorig jaar ook in de Evergreen Top 1000. De nieuwkomer is La Diligence, dat gelijk op plek 506 binnenkomt.

Cats-bassist, Arnold Mühren, bedankt via Facebook de mensen die op de karakteristieke band gestemd hebben; ,,We zijn apentrots op het resultaat, maar vooral ook op de trouwe Cats-fans die massaal gestemd hebben. Daarnaast zijn we heel trots op de drie Cats-tributebands en de Evergreen Top 1000 LIVE-band (waarbij ik zelf ook een rol vervul) die onze muziek nog steeds laten leven op tal van podia in Nederland en zelfs daarbuiten. Dank!”

Volendamse noteringen Radio 5 Evergreen Top 1000 2019:

6. The Cats – Lea

12. The Cats – One Way Wind

15. The Cats – Scarlet Ribbons

25. The Cats – Marian

31. The Cats – Times Were When

52. The Cats – Where Have I Been Wrong

61. The Cats – Why

65. The Cats – Vaya Con Dios

75. The Cats – Rock ’n Roll (I Gave You The Best Years Of My Life)

111. The Cats – The End Of The Show

147. The Cats – There Has Been A Time

150. The Cats – Save The Last Dance For Me

152. BZN – Just An Illusion

188. The Cats – Let’s Dance

202. The Cats – Jukebox

206. The Cats – Sure He’s A Cat

262. BZN – Mon Amour

301. The Cats – Magical Mystery Morning

307. The Cats – Be My Day

311. Piet Veerman – Sailin’ Home

330. The Cats – Turn Around And Start Again

506. The Cats – La Diligence

904. The Cats – Don’t Waste My Time

947. BZN – Lady McCorey