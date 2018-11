Theater “South Pass City” voor de groepen 7 en 8

Donderdag en vrijdag waren er in totaal vijf voorstellingen van “South Pass City” voor de leerlingen van de groepen 7 en 8 van de Volendamse basisscholen. Dit in het kader van het Cultureel lesprogramma van de SKOV. Cultuurcoördinator Marleen Kras heeft voor alle groepen weer een theatervoorstelling weten te regelen en dit waren de laatste van dit jaar. Voor in totaal ruim 500 kinderen verzorgde het duo Groen & Van Lien de voorstellingen.

Donderdag drie keer in de Sint Petrusschool en vrijdagmorgen waren er twee voorstellingen in de activiteitenruimte van de Kennedyschool.

Omdat enkele acteurs “verhinderd” waren, speelden twee leerlingen en een juf mee in “South Pass City”. Door het duo Groen & Van Lien werden die uit het publiek gehaald. Dat zorgde natuurlijk voor een extra dimensie.