Theatergroep Hilaria voor de jubilerende Petrusschool

Donderdag werd het 50-jarig bestaan van de Sint Petrusschool gevierd met ‘s morgens sportieve activiteiten en Oudhollandse spellen. ‘s Middags was er voor alle groepen een optreden van Theatergroep Hilaria in sporthal De Seinpaal. Dit theater heeft al diverse keren opgetreden in onze gemeente en telkens weer weten de twee heren van “Hilaria” de kinderen te vermaken met hun grappige voorstelling.

Dit keer stonden honden centraal in het optreden van “Hilaria”. De jongens en meisjes werden volop betrokken in de show. Ook mochten enkele kinderen meehelpen met de “circusacts” die met hondenpoppen uitgevoerd werden. Het was een geslaagde show.