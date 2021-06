Bedrijf in beeld

Theetuin Katwoude: heerlijke lokale producten op een landelijk terras

Heerlijk in het zonnetje op een nagelnieuw, landelijk terras aan een lokaal taartje met een kopje koffie of thee? Bij Theetuin Katwoude is het vanaf heden mogelijk. ,,We bieden de knusse sfeer van een theetuin, maar de kaart van een horecaterras”, vertelt mede-eigenaar Tim Teffer enthousiast. ,,Met vrijwel alleen lokale producten in onze keuken serveren we de meest heerlijke combinaties. Fiets eens gezellig langs en proef wat de regio te bieden heeft!”

Door Kevin Mooijer

Slechts vier weken geleden werd de knoop om de theetuin te realiseren doorgehakt. ,,Het kan snel gaan”, lacht Dennis Sta van Uiter. ,,Tim en zijn partner Saskia stonden in contact met de mensen van Henri Willig. Zij zochten een betrouwbare horecapartner om hun kaasmakerij aan te vullen. Vanwege de schitterende locatie hebben we niet veel bedenktijd nodig gehad. Omdat we eerst wilden garanderen dat de keuken probleemloos zou verlopen als we het grote publiek zouden verwelkomen, hebben we vorige week zaterdag op een redelijk ingetogen manier de deuren van Theetuin Katwoude geopend. En we kunnen vol vertrouwen zeggen dat we er helemaal klaar voor zijn en er ontzettend veel zin in hebben.”

Theetuin Katwoude staat voor totaalbeleving. ,,We hebben hier op het terras een landelijk sfeertje gerealiseerd. Onze bezoekers kunnen langs de kalfjes en geitjes, we hebben een limonade koe en binnenkort wordt er een speeltuin gebouwd nabij het terras. Terwijl de kinderen zichzelf aan het vermaken zijn kunnen de ouders dus rustig op het terras genieten van al het lekkers dat onze menukaart te bieden heeft. Een ander groot voordeel is dat we hier de hele dag zon hebben. Alles is op het moment natuurlijk ingericht op basis van de anderhalve meter regel, waardoor we met gemak vijftig mensen kwijt kunnen. Maar uiteindelijk hebben we ruimte voor wel honderdtwintig bezoekers. Het terras is zo ingedeeld dat de helft van de plaatsen zich in de zon bevindt en de andere helft in de schaduw. Bovendien beschikt Theetuin Katwoude niet alleen over een terras, maar biedt tevens de gelegenheid om binnen een knus plekje te zoeken.”

Lokale ondernemers

Voor het samenstellen van de menukaart hebben Dennis, Tim en Saskia een hoop bezoekjes gebracht aan lokale ondernemers. ,,Het was voor ons een vereiste dat we pure, kwaliteitsproducten uit de regio zouden kunnen aanbieden. En dat is zeker gelukt. Iedere ochtend worden door Boss Bakery verse taarten voor onze gebakken, de bieren komen van Bierbrouwerij Volendam en Bierderij Waterland, de soepen komen van Twins Kitchen uit Broek in Waterland, de wijnen komen van Wine Affairs uit Monnickendam en uiteraard komt de kaas in de tosti’s en broodjes bij onze buren van Henri Willig vandaan. Van een kopje koffie of thee met een heerlijk gebakje tot een vers belegd broodje met een ijskoud biertje of een verrukkelijk wijntje: Theetuin Katwoude is de mooiste tussenstop die je je kunt wensen.”

,,In de nabije toekomst gaan we ons assortiment uitbreiden met een gezellige High Tea voor de dames. Aan de heren wordt natuurlijk ook gedacht met bijvoorbeeld een High Beer. Over een paar weekjes – als we de perfecte combinatie van hapjes en drankjes hebben gerealiseerd - kunnen we ook die concepten aanbieden.”

Theetuin Katwoude, Hogedijk 8, is vanaf heden dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00 uur. Houd de website en socials in de gaten voor nieuwtjes over Theetuin Katwoude!