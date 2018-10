Tien jubilarissen en drie vutters bij HSB

Vrijdagmiddag vanaf 15.00 uur vond er weer een gezellig samenzijn plaats van HSB Bouw in Paviljoen Smit Bokkum. De directie van de bouwonderneming kon deze middag tien jubilarissen in de bloemen zetten. Tevens werd afscheid genomen van drie medewerkers, t.w. Henk Dekker (voorman metselploeg), Bert van Elteren (metselaar) en Thoom Veerman (die al 48 jaar werkplaatstimmerman is).