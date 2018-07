Tijdelijk riool aangelegd door de sloot

Omdat er een lus zit in het riool nabij de Torenvalkstraat, is er een tijdelijk riool aangelegd door medewerkers van Swart uit Kwadijk. Om de knik in het riool te herstellen, dat neemt enige tijd in beslag. In die tussentijd zullen de bewoners van de omliggende straten toch aangesloten moeten zijn op het riool.