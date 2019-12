Tijdelijke aanbouw op achterstraat voor Kerstlandschap

De kerstversiering in de woonkamer van de familie Dekker (Luik) aan de Jan Sluiterstraat 41 heeft al eens in de Kerst-Nivo gestaan. Jaarlijks wordt dit mooie kerstlandschap door Kees Dekker (Luik) opgebouwd en hij krijgt hierbij hulp van Rob.

Omdat het grote Kerstdorp niet meer op het dressoir paste, is er een tijdelijke uitbouw van de woonkamer gekomen. Onder de luifel en een partytent op de achterstraat, grenzend aan de woning, is het grote Kerstlandschap opgebouwd. Nieuw dit jaar is een baai met een zee met varende schepen erbij gekomen.

Kees en Rob Dekker hebben drie weekenden werk gehad aan het opbouwen van het schitterend Kerstlandschap dat ’s avonds prachtig verlicht wordt. Heeft u zelf een apart of groot winterkerstlandschap in huis, of kent u een kerstversiering die een artikel erover in de Nivo verdient, we houden ons graag aanbevolen. Geef een belletje naar de Nivo-redactie, tel. 0299-364830 of naar Pius Nivo, tel. 06-54331805.