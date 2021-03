Liefde is…

Tim en Shanna, geloof in de liefde

Na een roerige jeugd vindt Tim Veerman zijn rust bij zijn vrouw Shanna Kras en hun geloof. Het geloof dat ze samenbrengt en zegent met vijf kinderen.

Door Jan Koning





,,Op de tribune bij de voetbal”, begint Shanna over de ontmoeting tussen haar en Tim Veerman. ,,Dat was in 2005. Ik weet niet meer welke wedstrijd het was.” Tim: ,,Het was in ieder geval wel een belangrijke wedstrijd. Voor Volendam en zo later bleek, ook voor ons.” Tim: ,,Shanna vond me wel leuk en dat was zeker wederzijds. Haar vriendin gaf me haar telefoonnummer, want ze ging al eerder weg. Ik heb haar vervolgens tig keer proberen te bellen, maar ze nam niet op. Dus dacht ik bij mezelf, het zal wel niets worden.”

Dus als Tim Shanna weer treft, is hij dan ook stomverbaasd als ze zegt: ,,Waarom heb je me niet gebeld?”, lacht ze. ,,Bleek dus dat mijn vriendin hem het verkeerde nummer had gegeven. Of het liefde was, weet ik niet, voorbestemd was het wel en chemie was er absoluut.” In de weken die volgen, zoeken de twee prille geliefden elkaar steeds op in het uitgaansleven. Tim: ,,In ’t Gat Boven vooral. Onze eerste kus was overigens in de BGI-bus, haha.”

Shanna: ,,Hij was in die tijd toch een beetje een bad boy en hoewel ik dat gedrag absoluut niet waardeerde, was er toch iets in mij dat zich tot hem aangetrokken voelde. Ik was 15 en Tim was 21, dus het was nog verboden ook. Dat maakt het nog spannender. Hij was zelfstandig. Had een auto en wist het allemaal wel goed te vertellen.”

Tim: ,,Die praatjes had ik toen al, haha! Al zijn die wel wat minder geworden, hoor. Ik vond Shanna vooral gewoon een leuke meid en we hadden echt een klik. Door de jaren heen is ze echt mijn beste vriend geworden. Ik kan iedere dag met haar lachen en dat is volgens mij misschien wel het belangrijkste in een relatie.”

De chemie blijft en gaat over in liefde en Tim – die in het verleden een hoop ‘kattenkwaad’ heeft uitgehaald – heeft inmiddels de rust gevonden in het geloof. Shanna: ,,Ik wilde eigenlijk altijd al moeder van een groot gezin worden en motor rijden. In het begin zelfs van een onbeperkt groot gezin, van die Amerikaanse praktijken. Tim heeft altijd gezegd dat hij maar drie kinderen wilde, maar gelukkig draaide hij nog bij.”

Tim: ,,Dat kwam ook omdat ze iets realistischer werd, haha. Tot het besef kwam dat het toch wel heel veel energie, tijd en geld kost. Met vijf kinderen heb je al behoorlijk je handen vol, maar toch lukt het ons om het allemaal te bolwerken. Ik denk dat de grootste stap ook is van twee naar drie. Dan kom je altijd een handje tekort. Van drie naar vier of van vier naar vijf, maakt dan eigenlijk geen verschil meer. Je komt toch al handen tekort, haha.”

Het gezin is inmiddels dus verblijd met de komst van vijf kinderen variërend in de leeftijd van 1 tot 7. Shanna: ,,Loïs is 7, dan hebben we Elia van 5, Timor van 4, Jorinde van 2 en Jana van net 1. Het is af en toe wel aanpoten, bijvoorbeeld tijdens de eerste lockdown toen de scholen plotseling werden gesloten. Daar was ik niet goed op voorbereid. Ik was net bevallen van Jana en zat nog helemaal op een roze wolk.”

,,Onder de hoge druk van het juf zijn voor de oudste drie, een ondeugende peuter, de zorg voor een pasgeboren baby en de huishouding, kwamen er ongewenste dingen in mijzelf naar boven waarvan ik niet wist dat ze daar zaten. Er was werk aan de winkel, om mezelf na de drukke periode van de eerste lockdown en pasgeboren baby weer volledig op God te richten en Hem een werk in mij te laten doen.”

,,Tijdens de tweede lockdown was ik beter voorbereid en dat is me daarom ook goed afgegaan. Ik geloof dat ik van God de zalving heb ontvangen om moeder te zijn van een groot gezin en om alles thuis goed te laten verlopen. Dat betekent niet dat alles perfect gaat en dat we overal een antwoord op hebben. Wij zijn ook lerende en groeiende en maken ook fouten. We zijn dankbaar dat God altijd genadig met ons is en dat we altijd bij Hem mogen komen als we Zijn wijsheid nodig hebben in bepaalde situaties. Door onszelf te omgeven met wijze mensen en God op de eerste plek te zetten in ons leven, geeft Hij ons de wijsheid en de genade die nodig is om ons huwelijk, gezin en financiën tot een succes te maken.”

Tim: ,,Mijn moeder is tevens een enorme zegen voor ons. Een echte hulp en verder doen we het zoveel mogelijk zelf. Je offert wel wat op, maar dat hebben we er absoluut voor over. Wat dat is? Nou bijvoorbeeld de wintersportvakantie. Dat is het eerste wat we op pauze hebben gezet toen we Loïs kregen.” Shanna: ,,Sporten is ook lastig. Ik heb het wel een tijdje geprobeerd. Dan ging ik om vijf uur ’s ochtends hardlopen, maar dat hou je ook niet zo lang vol.” Tim: ,,Wat er dan nog op de planning staat? Nou als de kinderen de deur uit zijn, dan willen we met de motor samen de wijde wereld intrekken. En dan zien ze ons nooit meer terug, haha!”