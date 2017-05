Time traveling with The Rolling Stones in PX











Vrijdag en zaterdag kon het publiek in PX genieten van “Time traveling with the Rolling Stones”, een muzikale reis door het gigantische oeuvre van een van de langst bestaande bands ter wereld.

The Rolling Stones, ondertussen bestaande uit opa’s en krasse knarren, zijn al actief sinds 1962 en goed voor meer dan 25 studio albums, maar weten nog steeds niet van ophouden. De artiesten die in PX in de huid kropen van hun helden waren Kees Nor, Cor Bond, Benito Bond, Mar-tine Bond, John Zwarthoed ‘Kirrie’ en Jan Veerman ‘Kies’. Het prima achtergrondkoor bestond uit Candy Mühren, Nel Duijn en Theo Tol.

Beide avonden was de zaal uitverkocht. Het waren super optredens waarin de Stones-hits op geweldige wijze werden vertolkt.