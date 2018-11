Tiny Sombroek (Cas) 40 jaar bij Blokker

Dinsdag 6 november was de kassa van Blokker in De Stient versierd. Dit vanwege het 40-jarig jubileum van Tiny Sombroek (Cas) in het warenhuis. Veertig jaar geleden begon Tiny te werken in Tromm’s Warenhuis aan de C.J. Conijnstraat en deze winkel werd 2 jaar later overgenomen door Blokker. Naar De Stient werd 32 jaar geleden verhuisd.

Tiny werd 40 jaar geleden aangenomen door Jaap Bakker. Het toeval wil dat nu zijn zoon Jan de operationeel manager van Blokker in De Stient is. Het werk achter de kassa van Blokker doet Tiny Cas nog steeds met veel plezier. Vooral het contact met de klanten vindt ze fijn. Ze hoopt nog tot aan haar pensioen, over 7 jaar, te kunnen blijven werken. Ze blijft dus voorlopig nog het bekende gezicht in deze Blokker-winkel.