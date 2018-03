Toch een Palmpaasintocht in de Mariakerk

Afgelopen zondag kon op Palmpasen toch een intocht gehouden worden door de kinderen met de Palmpaasstokken. Het was tientallen jaren een traditie dat de Palmpaasintocht door de kleuterklassen van De Zuidwester werd verzorgd. Echter deze school is gesloten en opgenomen in de Petrusschool. Zodoende stond de Palmpaasintocht in de Mariakerk op de tocht. Kapelaan Goos heeft zich er sterk voor gemaakt dat de Palmpasenintocht toch door kon gaan.

Hij benaderde verschillende basisscholen en in de pastorie van de Mariakerk werden twee middagen gehouden waar de kinderen hun palmpaasstokken mooi konden versieren. De houten kruisen werden door Nieuw Leven beschikbaar gesteld. Zo waren er zondag om 9.30 uur in het Parochiehuis een 30-tal kinderen met hun zelf versierde Palmpaasstokken om even later de Palmpaasintocht te lopen.