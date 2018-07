Toiletgroepen van de Jozef worden vernieuwd

Vorige week is begonnen met de totale vernieuwing van de toiletgroepen in de Jozef. Na het nodige hak- en sloopwerk kon het opmetselen van de kalkzandstenen tussenmuren van de toiletten beginnen en dat vergt het nodige maat- en vakwerk van metselaar Werner Schilder (van Metselbedrijf WS). Ook de loodgieter was in de weer om de leidingen aan te leggen. Volgende week zal het tegelwerk uitgevoerd gaan worden en dan kunnen de closets geplaatst en urinoirs opgehangen worden. Het aantal toiletten voor de dames is met twee stuks uitgebreid tot acht in totaal.