Toiletvoorziening bij parkeerterrein aan de Parallelweg

Afgelopen vrijdag is een permanent gebouwtje als toiletvoorziening geplaatst op het parkeerterrein aan de Parallelweg. Door de stratenmakers van Marco van der Gracht werden de paden rond het terrein opgeknapt en nieuw betegeld.

Vrijdag werd het gebouwtje, waarin opslagruimte en toiletten zitten, bij het terrein naast het PEN-hokje geplaatst. Voor de toeristen, die hier met de bussen arriveren, is het een mooie voorziening. Want er was grote behoefte aan een openbaar toilet. Enkele jaren lang werd hier een toiletwagen geplaatst, waarbij een parkeerwachter het terrein in de gaten hield. Nu is de lang verwachte permanente toiletvoorziening er gekomen. Vrijdag is deze afgeleverd en geplaatst en alleen het tegelwerk rond het toilethuisje moest maandag nog door de stratenmakers afgewerkt worden.