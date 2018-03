Topconcert van fanfarecorps, The Beatlex en Anne Tol in PX

In PX ging zondagmiddag om 16.00 uur het jaarlijkse Donateursconcert van start van fanfarecorps “Wilhelmina”. De zaal was prachtig aangekleed voor dit concert in theatervorm. De muziekliefhebbers konden rond tafels zitten, waar tevens een “High Tea” was met lekkere hapjes. Het corps o.l.v. dirigent Pieter Koster was goed op dreef. Voor de pauze werden vijf muziekstukken op mooie wijze door het fanfare gespeeld: “Rule Brittania”, “Excalibur”, “Cry of the Celts”, “Music” van John Miles en “Margram Abbey”.