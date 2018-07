Topdrukte in de zwembaden

Tropische temperaturen van rond de 30 graden waren er vorige week. Dat betekende dat menigeen verkoeling zocht in de zwembaden. Onze gemeente heeft vier prachtige zwembaden. In Volendam “De Waterdam” en het Slobbeland, in Edam het Strandbad en in Warder het zwembad aan het Markermeer. Daarnaast is er ook zwem- en recreatiegelegenheid op het strandje bij het Marinapark.

Omdat de schoolvakanties al begonnen zijn, trok de jeugd er massaal op uit om een duik in het zwembassin of Markermeer te geven. Het is al vele weken zomers weer zodat het voor de zwembaden nu al een topjaar is met veel bezoekers. En aangezien de zomer maar door blijft gaan met tropische temperaturen, zal het aantal bezoekers nog meer gaan stijgen.