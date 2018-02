Trap Noordeinde in slechte staat

Door een Nivo-lezeres werd de redactie erop geattendeerd eens een artikeltje te schrijven over de betonnen trap naar het Noordeinde naast het verzorgingshuis Gouwzee. De treden liggen er schots en scheef en er zit geen goed verloop in.

Verder is de trap slecht verlicht en beneden aan naast de Gouwzee is het een gladde bedoening door mos. Ook een grote struik, die naast de smalle trap ligt, groeit al te weeldering. Op het Noordeinde wordt de bovenste trede al deels door deze struik overwoekerd. Wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van de trap (de gemeente of het Hoogheemraadschap) zou een hoop mensen blij maken als hier eens wat aan gedaan kan worden. “Het is er spiegelglad en levensgevaarlijk”, sprak de vrouw. En inderdaad een renovatiebeurt zou zeker geen overbodige luxe zijn.