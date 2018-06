Tropical Disco van Club Soda druk bezocht

Vrijdagavond was de laatste disco-avond van Club Soda van dit seizoen in Pop- en Cultuurhuis PX. Deze was in tropische sferen en werd door zo’n 225 jongeren bezocht. Per jaar worden zo’n zeven disco-avonden opgezet door het team van Club Soda Café o.l.v. Leon Smit. Alles was uit de kast gehaald om de grote zaal van PX een tropisch sfeertje te geven en het podium was prachtig verlicht.