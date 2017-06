Tropische Fris Disco in PX werd druk bezocht

Vrijdagavond vond in de grote zaal van PX weer een groots opgezette discoavond voor de jeugd plaats. Leon Smit en zijn team vrijwilligers waren verheugd dat zo’n 250 jongens en meiden naar de Tropische Fris Disco waren gekomen. De zaal was sfeervol aangekleed en veel kinderen waren in tropische outfit naar PX gekomen.

De muziek werd verzorgd door DJ Stefan en er heerste een topsfeertje in de zaal. Er waren ook enkele optredens op deze laatste frisdisco voor de vakantie. Om 20.30 uur was er een huppend optreden van een grote groep vriendinnen met kangoo-jumps dansen.

Hierna was er op de sfeervol verlichte bühne een optreden van de band Plek Zat en als laatste Frans Faist met de bekende kermishits.