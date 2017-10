Trouwe collectanten van de Nierstichting gehuldigd

Al vele jaren wordt in Volendam de huis-aan-huis collecte van de Nierstichting gehouden. Tien jaar geleden nam Louise Keuken de taak als hoofdcoördinator van deze collecte over van Griet Nannings. Samen met Fred de Boer, Kim Plat, Drea Veerman en Margret Schilder organiseert zij deze collecte waar zo’n 80 collectanten aan meedoen.

Dit jaar waren er veel jubilarissen die in de bloemetjes werden gezet. Omdat het er zoveel waren, werd de huldiging zondagmiddag in Hotel Spaander gedaan onder het genot van een kopje koffie en gebak.

De zes 40-jarige jubilarissen kregen een beeldje van de Nierstichting. Voor de 25-jarige jubilarissen was er een zilveren collectebusje en voor de 10-jarige jubilarissen een speldje.