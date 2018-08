Tuin van het museum ligt er fleurig bij

De tuin voor de entree van het Volendams Museum ligt er kleurig bij. Door medewerkers van de afdeling Onderhoud & Beheer van de gemeente zijn er in de twee perken vele kleurrijke bloemen geplant.

Die zorgen voor een fleurige groet aan de bezoekers. Door de langdurige droogte en warme temperaturen werd er volop water gegeven aan de bloemen in de museumtuin. Bijna dagelijks kwam de gemeenteauto met een tank water aanrijden in de Zeestraat om de planten te besproeien. Het werk is niet voor niks geweest. Er wordt zo een mooi kleurrijk visitekaartje afgegeven. Ook de miniatuurmolens, die vorig jaar in de museumtuin zijn geplaatst, zorgen voor een prachtige aanblik.