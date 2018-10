Tuinmuurtje voor zoveelste keer geraakt door auto

De familie Mossel woont in het hoekhuis aan de Bonifatius Guijtstraat 18. Aan de zijkant zijn hier parkeervakken aangelegd. Al diverse malen is het voorgekomen dat een deel van de tuinmuur omver gereden werd tijdens het inparkeren van auto’s. Telkens moest dan het tuinmuurtje weer hersteld worden.

Dat gaat natuurlijk pittig vervelen. Al twee jaar lang zijn de bewoners bij de gemeente langs geweest of het mogelijk is dat er stootbanden aan de rand van de parkeervakken aangelegd worden, maar daar is “geen geld” voor. Woensdagavond werd een deel van het tuinmuurtje wéér omgereden. De dader is natuurlijk onbekend en niemand weet wat. De familie Mossel hoopt van harte dat de gemeente nu toch de stootbanden gaat plaatsen, want hier gaat de lol vanaf.