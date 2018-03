TV-opnames van de Kruiswegstatieroute

Elke zondag zendt KRO/NCRV op NPO1 om 10.15 uur, voorafgaande aan de tv-registratie van de eucharistieviering om 10.30 uur, het programma Geloofsgesprek uit.

Presentator hiervan is Leo Fijen. Vorige week dinsdagmiddag werden TV-opnames gemaakt voor “Geloofsgesprek” in Volendam. Hierbij staat de Kruiswegstatieroute centraal. Leo Fijen ging hierbij in gesprek met burgemeester Lieke Sievers en pastoor Stomph. Bij het startpunt van de Kruiswegstatie, in het Sint Nicolaashof, werden opnames gemaakt en daarna werd een deel van de route gelopen van de 14 staties die in Volendam staan opgesteld. Komende zondag 18 maart, om 10.15 uur, zijn de beelden en het vraaggesprek rond de Kruiswegstatieroute op NPO1 te zien. Zo wordt ook door de publieke omroep KRO/NCRV aandacht geschonken aan de Kruiswegstatieroute, waarbij ook de foto’s die door leerlingen van de basisscholen zijn gemaakt, in beeld zullen komen.