Twee bruggen in het park worden helemaal vernieuwd

Dinsdagmorgen is gestart met het helemaal vernieuwen van twee bruggen in het Boelenspark. Als eerste werd de voetgangers/fietsersbrug nabij de bibliotheek gesloopt. Door medewerkers van aannemingsbedrijf A. Haitsma werd het bruggetje, dat in slechte staat verkeerde, geheel ontmanteld.

Alleen de staanders in de vijver, waarop de brug rust, bleven staan. Met nieuw hardhout wordt het bruggetje van deze drukke doorgaande fiets/wandelroute door het park, weer opgebouwd. De planning is dat eind deze week het bruggetje klaar komt. Daarna is het bruggetje even verderop aan de beurt nabij de appartementenflat Boelenspark. Dus voorlopig zijn de mannen nog wel even bezig met de opbouw van de twee nieuwe bruggen.