Twee keer super geslaagd Frook’s Kerstfeest in de Jozef

Woensdagmiddag om 13.00 en om 15.15 uur kleurde de Jozef oranje/rood. Dit vanwege het Frook’s Kerstfeest. De leden van de Kidsclub van FC Volendam konden voor dit evenement vooraf gratis kaartjes afhalen aan de balie in het Kras-stadion.

Om 13.00 uur was de eerste sessie met 200 kinderen en om 15.15 uur het tweede Frook’s Kerstfeest van die middag met weer ruim honderd kinderen.

De start van het Frook’s Kerstfeest was met een broodmaaltijd. Hierna volgde een loterij. Als slot van het Frook’s Kerstfeest was er een optreden van Clown Peppino. Ook enkele kinderen werden op het podium geroepen om mee te helpen aan een goochel act. Onze topgoochelaar liet eenieder weer versteld staan van zijn kunnen.