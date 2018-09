Twee sponsorcontracten ondertekend bij FC Volendam

Jack Tuijp en Martijn Molleman van FC Volendam konden vrijdagavond weer twee sponsors noteren voor de voetbalclub. Als eerste werd een éénjarig verbintenis ondertekend tussen Rijser Studio Print Druk en FC Volendam.

Door broer en zus Martijn en Annet Rijser werd het contract ondertekend. Zij zijn nu lid van de Businessclub geworden. Drukkerij Rijser uit Purmerend bestaat bijna 80 jaar en wordt nu gerund door de derde generatie. Het is een echt familiebedrijf.

Het tweede sponsorcontract werd ondertekend door Johan Bakker van Kilomarkt uit Bovenkarspel. Zijn onderneming is lid van de Club van 200 geworden en heeft 10 VIP-arrangementen afgenomen. Johan Bakker van Kilomarkt is toegetreden tot de Businessclub van FC Volendam. Al eerder was hij sponsor van 1997 tot 2002 van FC Volendam en daarna van 2007 tot nu.