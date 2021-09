‘Uit met Jonker’ ondertekent samenwerking met Nummer 1 Voetbalreizen

Na al compleet verzorgde busreizen vanuit Waterland naar Formule 1 races aan te bieden, brengt ‘Uit met Jonker’ ook voetbalfans naar wedstrijden in Duitsland en Engeland. In samenwerking met Nummer 1 Voetbalreizen worden combitickets bestaande uit een verzorgde busreis en een mooie plek in het stadion aangeboden.

Door Kevin Mooijer





,,Op zaterdag 30 oktober rijden we vanuit Volendam naar de eerste Bundesliga wedstrijd”, vertelt Wim van Meerveld enthousiast. ,,De eerste wedstrijd die we aandoen tijdens onze samenwerking heeft een Nederlands en zelfs Volendams tintje: Bayer Leverkusen – VFL Wolfsburg. Mark van Bommel is trainer van Wolfsburg, Wout Weghorst staat er in spits en oud-FC Volendam speler Micky van de Ven is verdediger bij de club. Kortom, een geweldige wedstrijd in een prachtig stadion om onze mooie samenwerking te beklinken.”

Op regelmatige basis zullen de buschauffeurs van Uit met Jonker vanuit Volendam naar verschillende Duitse en Engelse voetbalstadions rijden. ,,We kiezen zorgvuldig de meest aantrekkelijke wedstrijden van het seizoen uit, te beginnen met de Bundesliga. Als het straks, wat corona betreft, weer gemakkelijker gaat zullen we ook naar Engeland gaan rijden voor mooie wedstrijden. In dat geval is het natuurlijk ook mogelijk om een overnachting aan de trip toe te voegen.” Combitickets voor de eerste wedstrijd Bayer Leverkusen – VFL Wolfsburg zijn exclusief verkrijgbaar op www.wldeal.nl.